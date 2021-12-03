Eczacıbaşı Dynavit: 1-3

SALON: TVF Başkent Voleybol Salonu

HAKEMLER: Erkan Sarı, Engin Duman.

SÜRE: 114 dakika (27', 25', 33', 29')

Misli.com Sultanlar Ligi'nin 12'nci haftasında Eczacıbaşı Dynavit deplasmanda Karayolları'nı 3-1 mağlup etti. Turuncu-beyazlı ekipte McKenzie Adams, 23 sayı ile karşılaşmanın en skorer ismi oldu. Kaptan Boskovic 21, Laura Heyrman da 9 sayıyla galibiyette önemli rol oynadı.

Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri

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