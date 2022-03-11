Eczacıbaşı Dynavit: 0-3 - Haberler

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Eczacıbaşı Dynavit: 0-3

Demirören Haber Ajansı - Spor
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Eczacıbaşı Dynavit: 0-3

SALON: Başkent Voleybol SalonuHAKEMLER: Yasin Okumuş, Tolgacan DinçerMERT GRUP SİGORTA: Cansu, Paskova, Özge Nur, Lopez, Ayça, İkbal Merve, Alara (L), Merve (L), Seda, Melek Erpin, Merve.

SALON: Başkent Voleybol Salonu

HAKEMLER: Yasin Okumuş, Tolgacan Dinçer

MERT GRUP SİGORTA: Cansu, Paskova, Özge Nur, Lopez, Ayça, İkbal Merve, Alara (L), Merve (L), Seda, Melek Erpin, Merve.

ECZACIBAŞI DYNAVİT: Ognjenovic, Saliha, Beyza, Boskovic, Hande, Heyrman, Simge (L), Elif, Adams, Gözde, Fatma, Zeynep (L), Merve.

SETLER: 0-3 (23-25,11-25,16-25)

SÜRE: 74 dakika (28, 23, 23)

Misli.com Sultanlar Ligi 23'üncü hafta mücadelesinde Mert Grup Sigorta'ya konuk olan Eczacıbaşı Dynavit, rakibini 3-0 mağlup etti.


- Ankara
Eczacıbaşı Dynavit: 0-3

Demirören Haber Ajansı / Spor

voleybol, Sigorta, Spor, Haberler

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