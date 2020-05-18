Eczacıbaşı'dan 19 Mayıs paylaşımı
Eczacıbaşı Spor Kulübü, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
18.05.2020 17:10 | Son Güncelleme: 18.05.2020 17:10
Eczacıbaşı Spor Kulübü, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
Turuncu-beyazlılardan yapılan açıklamada, "19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun! Kadınları, gençliğimizi ve Türk Sporunu; Mustafa Kemal Atatürk'ün yolundan ilerleyerek sonuna kadar desteklemeye devam edeceğiz!" denildi.
(İHA)
Kaynak: İHA