Eczacıbaşı: Cari açıktan kurtulmamız lazım

Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı, "Yüksek enflasyonun önüne geçilmesi lazım. Mutlaka ekonomik modelimizi değiştirmemiz lazım. Dışarıdan borçlanarak büyüme modeli olmaz. Cari açıktan kurtulmamız lazım. Dış kaynak yaratarak büyümememiz lazım." dedi.

Eczacıbaşı: Cari açıktan kurtulmamız lazım

Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı, "Yüksek enflasyonun önüne geçilmesi lazım. Mutlaka ekonomik modelimizi değiştirmemiz lazım. Dışarıdan borçlanarak büyüme modeli olmaz. Cari açıktan kurtulmamız lazım. Dış kaynak yaratarak büyümememiz lazım." dedi.

Kaynak: Dunya.com

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