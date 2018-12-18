Eczacıbaşı: Cari açıktan kurtulmamız lazım
Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı, "Yüksek enflasyonun önüne geçilmesi lazım. Mutlaka ekonomik modelimizi değiştirmemiz lazım. Dışarıdan borçlanarak büyüme modeli olmaz. Cari açıktan kurtulmamız lazım. Dış kaynak yaratarak büyümememiz lazım." dedi.
Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı, "Yüksek enflasyonun önüne geçilmesi lazım. Mutlaka ekonomik modelimizi değiştirmemiz lazım. Dışarıdan borçlanarak büyüme modeli olmaz. Cari açıktan kurtulmamız lazım. Dış kaynak yaratarak büyümememiz lazım." dedi.
Kaynak: Dunya.com