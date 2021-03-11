Eczacıbaşı, 2. Lig Yarı Final etabında sahne alacak

2020-2021 sezonunda 2. Lig'e yeni bir takımla giriş yapan Eczacıbaşı, normal sezonda grubunu 59 puanla ikinci sırada tamamlayarak yarı finallere katılmaya hak kazandı.

Ankara'da 17-19 Mart tarihlerinde düzenlenecek turnuvada toplamda on altı takım dört gruba ayrılacak ve tek devreli lig usulüne göre maçlar yapacak. Grupların birincileri ve ikincileri 26-28 Mart tarihlerinde düzenlenecek finallere katılmaya hak kazanacak. D Grubu'nda yer alan Eczacıbaşı'nın rakipleri ise; Ankara Mert Sigorta, Konya Ereğli Belediyesi ve Van B.Ş.B. Gençlik Spor oldu.

Yarı Finallerle ilgili görüşlerini dile getiren Eczacıbaşı Altyapı Menajeri Asuman Baş şu açıklamalarda bulundu:

"Altyapı sporcularımızın teknik beceri seviyesini ve maç tecrübelerini arttırabilmek adına sene başında kurduğumuz 2.Lig takımımızın, henüz projemizin ilk senesinde yarı final müsabakalarına katılma fırsatı elde etmesi bizleri çok mutlu etti. Öncelikle, bu projede altyapımızı destekleyen yöneticilerimize, A Takım idari ve teknik ekibimize ve tüm kulüp çalışanlarımıza teşekkür etmek isteriz. Kızlarımız böyle üst düzey bir turnuva oynayacakları için çok heyecanlılar. Tabi ki Eczacıbaşı için hedef, her zaman daha büyük. Bizim de hedefimiz, sporcularımızı daha ileri seviyeye taşıyarak 1.Lig'e yükselmek. Bunun için yarı final müsabakalarında elimizden gelenin en iyisini yaparak final etabında da yarışma hakkını elde etmek istiyoruz."

ECZACIBAŞI MAÇ PROGRAMI

17 Mart Çarşamba

18.30: Ereğli Bld. - Eczacıbaşı

18 Mart Perşembe

18.30: Eczacıbaşı - Mert Grup Sigorta

19 Mart Cuma

15.30: Eczacıbaşı - Van B.Ş.B.

-İHA-

Kaynak: İhlas Haber Ajansı