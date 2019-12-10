Eczacı Yazar Ayşe Dündar Meslektaşlarıyla Buluştu

10.12.2019 09:08 | Son Güncelleme: 10.12.2019 09:08

Etkin Eczacılık Derneği'nin bu yıl Antalya'da gerçekleşen 10. Kuruluş Yıl Bilimsel Toplantısında imza etkinliğine katılan eczacı yazar Dündar'ın etkinlik boyunca satışı yapılan kitaplarının geliri Memeder'e (Meme Sağlığı Derneği) bağışlandı.

Ölümsüzlüğe varmanın yolunun, sözcüklere benzeri olmayan anlamlar yüklemekten geçtiğine inanan ve bu anlamda hem otuz beş yıllık eczacılık kariyerine hem de yazarlık kariyerine devam eden Dündar duygularını şöyle ifade etti; "Etkin Eczacılar Derneği 10. Yıl Kuruluş Etkinliğinde çok değerli meslektaşlarımın karşısına ilk defa yazar kimliğimle çıktığım ibu söyleşi hayatımdaki en anlamlı anlar arasında yerini aldı."

Öykülerindeki güzel sözcüklerin de şifa verdiğine inan başarılı yazar, rüzgarların yaralarını sayfalarla saran bir gökyüzü hemşiresi gibi. Okuyucuları da yazarın ilk kitabı "Gökbilimcinin Salyangozu" isimli kitabında gerçeküstü hikayeleri gerçekmiş gibi kabullenip, gerçeğin ise çılgınlıklar yapmasına göz yumacakları bir yolculuğa çıkıyorlar.

Kaynak: Bültenler