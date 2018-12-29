Eczacı Odasından İş Garantili İstihdam Eğitimi

Adana Eczacı Odası tarafından, İŞKUR desteğiyle istihdam garantili "Nitelikli Eczane Çalışanı Eğitim Programı" başlattı.

Odadan yapılan açıklamaya göre, mülakatla seçilen 15 kursiyer için "eczane işçisi" olarak istihdam garantili eğitim programı düzenlendi.

Adana Eczacı Odası'nda, 50 günde verilecek 300 saatlik eğitimin ardından, kursiyerler çeşitli eczanelerde istihdam edilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Adana Eczacı Odası Genel Sekreteri Mürsel Yalbuzdağ, eczanelerde iş yükünün arttığını belirterek, "Eğitim almış nitelikli eczane personeli bulmakta zorluk çekilmektedir. Hem istihdam sağlanması hem de eczanelerimizdeki eğitim almış, nitelikli personel sayısının arttırılması için İŞKUR desteğiyle bu eğitim programını düzenledik." ifadesini kullandı.

Eğitim hakkında bilgi veren Yalbuzdağ, şunları kaydetti:

"Eğitim 50 gün, 300 saat sürecek. Eğitim süresince dersler mesleklerinde deneyimli eczacı meslektaşlarımız tarafından verilecek. Sağlıkta temel kavramlar, pratik ilaç bilgisi, halk sağlığına yönelik temel eczacılık bilgileri, ilaç dışı ürünler, mesleki bilgisayar, yasa-yönetmelik ve etik, iş arama becerileri ve ön muhasebeye giriş konulu derslerimiz var. Teorik eğitim sonrasında 160 saatlik mesleki eğitim şeklinde uygulamalı eğitim de eczanelerde verilecek. Adana Eczacı Odası olarak hem eczanelerimizin eğitimli personel ihtiyacının karşılanması hem de iş bulamayan gençlerimizin istihdam edilmesi anlamında başlattığımız bu eğitim programının başarı sağlayacağını ümit ediyoruz. Başarı sağlandığı takdirde eğitim programımız devam edecektir."

Kaynak: AA