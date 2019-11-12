Eczacı nefes borusuna şeker kaçan çocuğun hayatını kurtardı
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Eczacı nefes borusuna şeker kaçan çocuğun hayatını kurtardı

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde yediği şekerin boğazına kaçması sonucu boğulma tehlikesi geçiren çocuğun hayatını eczacı kurtardı.

12.11.2019 13:50 | Son Güncelleme: 12.11.2019 13:52
Eczacı nefes borusuna şeker kaçan çocuğun hayatını kurtardı

'nın ilçesinde yediği şekerin boğazına kaçması sonucu boğulma tehlikesi geçiren çocuğun hayatını eczacı kurtardı. O anlar ise eczanenin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Olay, dün saat 15.44 sıralarında Akyazı ilçesi Ömercikler Mahallesi'nde bulunan bir eczanede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çocuğuyla birlikte eczaneye gelen , bebek arabasında duran çocuğuna şeker verdi. Annesinin verdiği şeker, çocuğun nefes borusuna kaçtı. Çocuğunun nefes alamadığını fark eden annenin telaşlandığını gören eczanedekiler çocuğa hemen müdahale etti.

Eczacı İlhan Durgut, çocuğu hemen kucağına aldı ve sırt bölgesine vurarak solunumunu açmaya çalıştı. Bu sırada müdahaleye cevap veren bebeğin nefes borusundaki şeker çıkarıldı. Yaşan panik dolu dakikalar ise eczanenin güvenlik kamerasınca saniye saniye yansıdı.

(Ali Yıldırım/İHA)

Kaynak: İHA

Haber Videosu: Eczacı nefes borusuna şeker kaçan çocuğun hayatını kurtardı
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