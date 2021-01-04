Eczacı, koronavirüsten hayatını kaybetti
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Eczacı, koronavirüsten hayatını kaybetti

04.01.2021 12:10 | Son Güncelleme: 04.01.2021 12:15
Eczacı, koronavirüsten hayatını kaybetti

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde eczacı Halit Usluer (68), koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde eczacı Halit Usluer (68), koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Çorlu ilçesinde Silahtarağa Mahallesi'nde 40 yıldır eczacılık yapan Halit Usluer'in,  iki ay önce yaptırdığı koronavirüs testi pozitif çıktı. Bir süre sonra durumu ağırlaşan Usluer, götürüldüğü İstanbul'da özel bir hastanede tedavi altına alındı. Usluer, yaklaşık 2 ay süren yaşam mücadelesini dün kaybetti. Evli ve 2 çocuk babası Halit Usluer'un virüs nedeniyle hayatını kaybetmesi, ailesi ve sağlık çalışanları arasında büyük üzüntü yarattı.


- Tekirdağ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet YİRUN

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