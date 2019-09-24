Eczacı kalfasının sentetik ecza hapı sattığı iddiası
Tokat'ta sentetik ecza hapı sattığı öne sürülen eczacı kalfası gözaltına alındı.
Tokat'ta sentetik ecza hapı sattığı öne sürülen eczacı kalfası gözaltına alındı.
Tokat Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cami-i Kebir Mahallesi'nde eczacı kalfası C.Y'nin uyuşturucu ticareti yaptığını belirledi.
Zanlının üzerinde yapılan aramada 3 bin 8 sentetik ecza hapı bulundu.
C.Y, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yaptığı" iddiasıyla gözaltına alındı.