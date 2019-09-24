Eczacı kalfasının sentetik ecza hapı sattığı iddiası

Eczacı kalfasının sentetik ecza hapı sattığı iddiası

Tokat'ta sentetik ecza hapı sattığı öne sürülen eczacı kalfası gözaltına alındı.

24.09.2019 14:38
Eczacı kalfasının sentetik ecza hapı sattığı iddiası

Tokat'ta sentetik ecza hapı sattığı öne sürülen eczacı kalfası gözaltına alındı.

Tokat Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cami-i Kebir Mahallesi'nde eczacı kalfası C.Y'nin uyuşturucu ticareti yaptığını belirledi.

Zanlının üzerinde yapılan aramada 3 bin 8 sentetik ecza hapı bulundu.

C.Y, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yaptığı" iddiasıyla gözaltına alındı.

Kaynak: AA
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