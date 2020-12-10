Eczacı kalfası uyuşturucu hap ticaretinden gözaltına alındı
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Eczacı kalfası uyuşturucu hap ticaretinden gözaltına alındı

10.12.2020 15:35 | Son Güncelleme: 10.12.2020 15:39
Eczacı kalfası uyuşturucu hap ticaretinden gözaltına alındı

Konya'nın Akşehir ilçesinde bir eczanede kalfa olarak çalışan şahıs, uyuşturucu hapları hastalar üzerine yazdırıp sattığı gerekçesiyle gözaltına alındı.

Konya'nın Akşehir ilçesinde bir eczanede kalfa olarak çalışan şahıs, uyuşturucu hapları hastalar üzerine yazdırıp sattığı gerekçesiyle gözaltına alındı.

Akşehir Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, bir eczanede kalfa olarak çalışan Z.A.'nın (40) uyuşturucu hapları bazı hastalar adına yazdırarak eczaneden alıp, el altından R.Ş. (38) ile birlikte sattığını tespit etti. Polis ekipleri tarafından uyuşturucu hapların ise B.B.'nin (37) aldığı tespit edildi.

Bunun üzerine üç şüphelinin de evinde ve iş yerinde arama yapıldı. Aramada Z.A.'nın evinde 350 adet uyuşturucu hap, R.Ş.'nin evinde yapılan aramada 13 adet uyuşturucu hap, 4 adet kurusıkı tabanca, 4 adet şarjör ve 13 adet mermi ele geçirildi. Üç şüpheli de gözaltına alındı. R.Ş. ile B.B. ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, Z.A. adli makamlara sevk edildi. - KONYA

Eczacı kalfası uyuşturucu hap ticaretinden gözaltına alındı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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