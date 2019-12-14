Ecza deposunda yangın
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Ecza deposunda yangın

DÜZCE'de, bir ecza deposunda çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

14.12.2019 11:25 | Son Güncelleme: 14.12.2019 11:26
Ecza deposunda yangın

DÜZCE'de, bir ecza deposunda çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Yangın sabaha karşı Mehmet Akif Caddesi üzerinde bulunan bir ecza deposunda çıktı. Ecza deposundan dumanlar çıktığını gören mahalle sakinleri, durumu itfaiyeye verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını büyümeden kontrol altına alarak, söndürdü. Depoda hasara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.


Kaynak: DHA
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