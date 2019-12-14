14.12.2019 14:23 | Son Güncelleme: 14.12.2019 14:26

Ecza deposunda çıkan yangın büyümeden söndürüldü

DÜZCE'de, bir ecza deposunda çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Olay sabaha karşı Kültür Mahallesi Mehmet Akif Caddesi üzerinde bulunan bir ecza deposunda meydana geldi. Ecza deposundan dumanlar çıktığını gören mahalle sakinleri durumu itfaiyeye haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını büyümeden söndürdü. Yangında depoda hasar meydana gelirken, yangının çıkış nedeniyle ilgili olarak inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA

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