Ecza deposu müdürü Kiriş, hayatını kaybetti

EFELER, AYDIN (İHA) - Aydın'da özel bir ecza deposundan müdür olarak görev yapan Celal Kiriş, bir süre önce yakalandığı amansız hastalığa yenik düşerek hayatını kaybetti.

Aydın'ın Efeler ilçesindeki özel bir ecza deposunda müdür olarak görev yapan Celal Kiriş, bir süre önce kansere yakalandı. Evli ve iki çocuk babası Kiriş, tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kiriş, bugün Bey Camii'nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kemer Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Aydın Eczacılar Odası'ndan taziye mesajı

Aydın Eczacılar Odası, hayatını kaybeden Celal Kiriş için sosyal medyadan taziye mesajı yayımladı. Mesajda, "Dilek Ecza Deposu Aydın Şube Müdürü Celal Kiriş'in vefatını derin bir üzüntüyle öğrendik. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve tüm eczacılık camiasına başsağlığı diliyoruz" denildi. - AYDIN

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