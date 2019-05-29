Ecrin Kurnaz'a ait olduğu düşünülen kemik parçalarının bulunması

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde kaybolan 1,5 yaşındaki Ecrin Kurnaz'a ait olduğu düşünülen ayakkabı ile kemik parçaları bulunan bölgede arama çalışmaları sürüyor.

İlçeye bağlı Alancık Mahallesi'nin yaklaşık 6 kilometre uzağında ormanlık alandaki dere yatağında 2 gün önce orman işçilerince kız çocuğuna ait ayakkabı ve giysi parçası ile kafatası ve kemik parçaları bulunmasının ardından bölgede arama çalışması yürütülüyor.

AFAD Arama ve Kurtarma Birliğinden 26 kişilik ekiple bölgede geniş çaplı arama yapılıyor.

Savcılık gözetimindeki arama çalışmalarına jandarma ekipleri de katılırken, AFAD'ın ceset arama köpeği "Abrek" ile dere yatağında çalışma yürütülüyor.

Vezirköprü'nün Alancık Mahallesi'ndeki evlerinin önünde oynarken 7 Mayıs'ta öğle saatlerinde kaybolan 1,5 yaşındaki Ecrin Kurnaz'ı aile üyeleri ile mahalle sakinleri aramış, sonuç alınamayınca olay jandarmaya bildirilmişti. Jandarma, AFAD ekipleri ve vatandaşların katılımıyla küçük kız aranmış ancak bir ize ulaşılamamıştı.

Kaynak: AA