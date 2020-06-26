Ecrin bebek soruşturmasında 6 şüpheli adliyeye sevk edildi (2)
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Ecrin bebek soruşturmasında 6 şüpheli adliyeye sevk edildi (2)

Ecrin bebek soruşturmasında 6 şüpheli adliyeye sevk edildi (2) ECRİN BEBEK SORUŞTURMASINDA ÜVEY BABA VE ÜVEY BABAANNE İLE 2 KİŞİ TUTUKLANDI Samsun'un Vezirköprü ilçesinde geçen yıl evinin önünden kaybolan ve bulunan kafatası ile kemik parçalarına yapılan DNA testi ile öldüğü kesinleşen...

Ecrin bebek soruşturmasında 6 şüpheli adliyeye sevk edildi (2)
26.06.2020 06:25 | Son Güncelleme: 26.06.2020 06:28

Ecrin bebek soruşturmasında 6 şüpheli adliyeye sevk edildi (2)
ECRİN BEBEK SORUŞTURMASINDA ÜVEY BABA VE ÜVEY BABAANNE İLE 2 KİŞİ TUTUKLANDI
Samsun'un Vezirköprü ilçesinde geçen yıl evinin önünden kaybolan ve bulunan kafatası ile kemik parçalarına yapılan DNA testi ile öldüğü kesinleşen 1,5 yaşındaki Ecrin Kurnaz olayı ile ilgili adliye sevk edilen 6 şüpheli yaklaşık 8 saat süren savcılık ifadesinin ardından nöbetçi mahkemeye çıkarıldı. Üvey babaanne Hacer Kurnaz 'ihmali davranışla kasten adam öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Üvey baba Deniz Kurnaz ise aynı suçtan serbest bırakılırken 'fuhşa teşvik etmek, yaptırmak, aracılık etmek veya yer temin etmek' suçundan tutuklandı. Diğer şüpheliler Hasan Solcan ve Mesut Yiğit ise fuhşa 'teşvik etmek, yaptırmak, aracılık etmek veya yer temin etmek' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Öte yandan adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ecrin Kurnaz'ın üvey amcası Ö.K. ile H.Ö. savcıya verdikleri ifadeleri sonrası serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA

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