ECOWAS ülkeleri ortak para "eko" kullanımını 2027'ye erteledi
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ECOWAS ülkeleri ortak para "eko" kullanımını 2027'ye erteledi

ECOWAS ülkeleri ortak para 'eko' kullanımını 2027'ye erteledi
Anadolu Ajansı / Adam Abu - Haberler | Güncel

Batı Afrika Ülkeleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) yeni ortak para birimi olan "eko"ya geçişini 2027'ye erteledi.

Batı Afrika Ülkeleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) yeni ortak para birimi olan "eko"ya geçişini 2027'ye erteledi.

ECOWAS Komisyonu Başkanı Jean-Claude Kassi Brou, Gana'nın başkenti Akra'da düzenlenen 59'uncu ECOWAS Devlet ve Hükümet Başkanları Toplantısı'nda yaptığı açıklamada, ortak para birimi için, ECOWAS liderleri tarafından yeni bir yol haritasının kabul edildiğini belirtti.

Paranın hazırlıklarını yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) etkilediğinin altını çizen Brou, "Salgın şoku nedeniyle ECOWAS liderleri 2020-2021'de yakınsama anlaşmasının uygulanmasını askıya almaya karar vermişti." dedi.

Brou, ortak para birimi için 2022-2026 dönemi kapsayacak yeni bir yol haritası olduğunu kaydederek, 2027'de ise paranın kullanıma geçileceğini ifade etti.

Benin, Burkina Faso, Gine Bissau, Fildişi Sahili, Mali, Nijer, Senegal ve Togo, 2019'un aralık ayında, 2020'den itibaren "eko" para birimine geçme kararı almıştı.

ECOWAS'ın 2020 başında düzenlediği toplantıda Nijerya, Sierra Leone, Liberya, Gambiya, Gana ve Gine ortak para birimi kullanımını reddetmişti.

Afrika ülkelerinin Fransa sömürge mirası CFA frangını bırakarak "eko" para birimine geçmesiyle 74 yıllık bir para birimi tarihe karışmış olacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu

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