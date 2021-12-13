ECOWAS'tan Omicron varyantı nedeniyle Nijerya'yı kırmızı listeye alan İngiltere ve Kanada'ya tepki - Haberler
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ECOWAS'tan Omicron varyantı nedeniyle Nijerya'yı kırmızı listeye alan İngiltere ve Kanada'ya tepki

ECOWAS'tan Omicron varyantı nedeniyle Nijerya'yı kırmızı listeye alan İngiltere ve Kanada'ya tepki
AA / Adam Abu - Haberler | Güncel

Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) Başkanı Nana Akufo-Addo, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Omicron varyantı nedeniyle İngiltere ve Kanada'nın Nijerya'yı kırmızı listeye almasına tepki gösterdi.

Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) Başkanı Nana Akufo-Addo, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Omicron varyantı nedeniyle İngiltere ve Kanada'nın Nijerya'yı kırmızı listeye almasına tepki gösterdi.

ECOWAS ve Gana Devlet Başkanı Akufo-Addo, Nijerya'nın başkenti Abuja'daki "60. ECOWAS Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi"nde yaptığı konuşmada, İngiltere ve Kanada'nın Nijerya'yı kırmızı listeye almasının "haksızlık" olduğunu belirtti.

Akufo-Addo, Omicron varyantının zaten 3 ECOWAS ülkesinde tespit edildiğine dikkati çekerek, "Bu durum, bazı ülkeler tarafından 'haksız' ve 'kabul edilemez' olan talihsiz seyahat kısıtlamalarının uygulanmasına yol açtı." dedi.

Batı Afrika ülkelerinde Kovid-19 aşılarının yetersizliği konusundaki endişelerini dile getiren Akufo-Addo, alt bölge nüfusunun yüzde 6'sına tek doz, yüzde 2'sine tam doz aşı yapıldığını ifade etti.

Akufo-Addo, 8 Aralık'taki verilere göre, ECOWAS ülkelerinde 674 bin 556 Kovid-19 vakası görüldüğünü ve yaklaşık 10 bin kişinin yaşamını yitirdiğini kaydetti.

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AA / Adam Abu - Son Dakika Haberleri

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