ECOWAS'tan Gana'ya 50 milyon dolarlık kredi

Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) Yatırım ve Kalkınma Bankası, Gana'ya 50 milyon dolarlık kredi verilmesini onayladı.

Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) Yatırım ve Kalkınma Bankası, Gana'ya 50 milyon dolarlık kredi verilmesini onayladı.

ECOWAS Yatırım ve Kalkınma Bankası Başkanı Dr. George Agyekum Donkor, yaptığı değerlendirmede söz konusu kredinin, başta yol çalışmaları olmak üzere, altyapı projelerinde ve sosyo-ekonomik kalkınma alanlarında kullanılacağını belirtti.

Donkor, ülkeye sağlanacak olan 50 milyon dolarlık kredinin farklı sektörlerde değerlendirilebileceğine işaret ederek, aynı zamanda Gana Merkez Bankası'nın güçlendirilmesinde de kullanılacağını kaydetti.

Gana Merkez Bankası Daniel Addo ise verilen kredinin ülkenin gelişmesinde önemli bir katkı sağlayacağını söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu