ECOWAS, Mali'deki cunta yönetimine yaptırım uygulayacak - Haberler
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ECOWAS, Mali'deki cunta yönetimine yaptırım uygulayacak

ECOWAS, Mali'deki cunta yönetimine yaptırım uygulayacak
AA / Adam Abu - Haberler | Güncel

Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS), askeri darbenin yaşandığı Mali'de şubat ayında yapılması planlanan seçimlerin 2025'e ertelenmesi nedeniyle ülkeye yeni yaptırımlar uygulama kararı aldı.

Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS), askeri darbenin yaşandığı Mali'de şubat ayında yapılması planlanan seçimlerin 2025'e ertelenmesi nedeniyle ülkeye yeni yaptırımlar uygulama kararı aldı.

ECOWAS ülkelerinin liderleri, Mali'deki sivil geçiş sürecine ilişkin Gana'nın başkenti Akra'da olağanüstü zirvede bir araya geldi.

Zirve sonrası yapılan açıklamada, ECOWAS liderlerinin, şubat ayında yapılması planlanan seçimlerin Mali hükümeti tarafından 2025'e ertelenmesi nedeniyle ülkeye yeni yaptırım uygulama kararı aldığı belirtildi.

Açıklamada, ECOWAS liderlerinin, Mali'ye tüm sınırlarını kapatarak ekonomik yaptırım uygulamayı kabul ettiği bildirildi.

Öte yandan Mali'deki cunta yönetimi ise yaptırım kararının "yasa dışı" olduğunu ileri sürerek, yaptırımları "şiddetle" kınadığını ve tüm kara ve hava sınırlarını ECOWAS üyesi ülkelere kapattığını duyurdu.

Mali hükümeti ile uluslararası toplum arasında "seçim takvimi" tartışması

Mali'de askeri yönetim, açıkça ifade etmese de seçimleri erteleyerek geçiş sürecini uzatmak istiyor.

Geçiş sürecinin Başbakanı Choguel Maiga, Eylül 2021'de, seçimlerin birkaç hafta ya da ay ertelenebileceğini söylemişti.

Daha önce Şubat 2022'de seçim yapılacağını açıklayan askeri yönetim, son dönemde seçimlerin Aralık 2025'te yapılabileceğini savunuyor.

Başta ECOWAS olmak üzere uluslararası toplum, seçimlerin belirlenen tarihte yapılması konusunda sık sık açıklamalarda bulunuyor.

Cunta ise kesin seçim tarihine, aralık ayında yapılacak ulusal istişareler sonucu karar verileceğini belirtiliyor.

Ülkede 9 ayda ikinci darbe

Ağustos 2020'deki darbenin de arkasındaki isim olan Albay Assimi Goita, 24 Mayıs'taki kabine değişikliğinin usullere uygun olmadığı gerekçesiyle Cumhurbaşkanı Bah N'daw ve Başbakan Moctar Ouane'nin de aralarında bulunduğu çok sayıda üst düzey yetkilinin gözaltına alınması emrini vermişti.

Goita, 7 Haziran 2021'de düzenlenen resmi törenle yemin ederek cumhurbaşkanlığı görevine resmen başlamış, başbakanlığa da Maiga'yı getirmişti.

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AA / Adam Abu - Son Dakika Haberleri

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