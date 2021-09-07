ECOWAS, Mali'de darbeden sonra belirlenen seçim takvimine uyulmasını istiyor
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ECOWAS, Mali'de darbeden sonra belirlenen seçim takvimine uyulmasını istiyor

ECOWAS, Mali'de darbeden sonra belirlenen seçim takvimine uyulmasını istiyor
Anadolu Ajansı / Fatma Esma Arslan - Haberler | Güncel

Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS), Mali'de sivil geçiş için tarihi belirlenen seçimlerin zamanında yapılamamasından endişe duyulduğunu bildirdi.

Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS), Mali'de sivil geçiş için tarihi belirlenen seçimlerin zamanında yapılamamasından endişe duyulduğunu bildirdi.

Eski Nijerya Devlet Başkanı ve ECOWAS nezdinde ara buluculuk faaliyetlerinde bulunan Goodluck Jonathan'ın, 3 günlük Mali temasları sona erdi.

Temasların sonrasında ECOWAS'tan yapılan yazılı açıklamada, seçim sürecine hazırlık konusunda gösterilen çabanın yetersizliğinden endişe duyulduğu belirtildi.

Mali'de Ağustos 2020'de yapılan ilk darbe sonrası demokratik seçimlerin Şubat 2022'de yapılmasına karar verilmiş, mayısta yapılan ikinci darbede de bu takvime uyulacağı belirtilmişti.

Ülkede 9 ayda ikinci darbe

Ağustos 2020'deki darbenin de arkasındaki isim olan Albay Assimi Goita, 24 Mayıs'taki kabine değişikliğinin usullere uygun olmadığı gerekçesiyle Cumhurbaşkanı Bah N'daw ve Başbakan Moctar Ouane'nin de aralarında bulunduğu çok sayıda üst düzey yetkilinin gözaltına alınması emrini vermişti.

Goita, 7 Haziran'da düzenlenen resmi törenle yemin ederek Cumhurbaşkanlığı görevine resmen başlamış, başbakanlık görevine de Choguel Maiga'yı getirmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatma Esma Arslan

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