ECOWAS, Kovid-19 ve sıtma aşıları için üretim tesisi kuracak

Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğunun (ECOWAS), salgın hastalıklarla mücadelede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ve sıtma aşıları için üretim tesisi kuracağı bildirildi.

Nijerya Sağlık Bakanı Dr. Osagie Ehanire, başkent Abuja'da düzenlenen ECOWAS Sağlık Bakanları Toplantısı'na katıldı.

Ehanire, burada yaptığı açıklamada, ECOWAS'ın, Nijerya, Gana ve Senegal'de sıtma ve Kovid-19 aşıları üretmek için tesis kurma çalışmalarına başladığını belirtti.

Nijerya Devlet Başkanı Muhammed Buhari'nin, ECOWAS üye ülkelerini, Kovid-19 evriminin tüm aşamalarını yönetme kararlılığında dayanışma içinde ve bir amaç duygusuyla çalışmaya çağırdığını aktaran Ehanire, "Afrika ülkeleri bundan sonra ortaya çıkacak herhangi salgın hastalığa hazırlıklı olmalı." dedi.

Ehanire, Batı Afrika Sağlık Örgütü'nün (WAHO), ECOWAS üye devletlerinin sağlık politikalarının uyumlaştırılması için elinden geleni yapmaya devam edeceğini ifade etti.

Sıtma ilacı 2022'de Afrika piyasasına sürülecek

Gana Sağlık Bakanı Kwaku Agyeman-Manu, uzun zamandır beklenen sıtma aşısının gelecek yıl Nijerya da dahil olmak üzere Afrika'da piyasaya sürüleceğini açıkladı.

Sıtma aşısı üretecek şirketin, ilk yıl Batı Afrika'daki tüm çocukları aşılayacak kadar üretim yapamayacağının altını çizen Agyeman-Manu, "Dolayısıyla ECOWAS, Afrika'da sıtma aşıları üretecek bir üretim tesisi sağlamak adına iş birliği yapmak için çalışıyor." ifadesini kullandı.

Agyeman-Manu, Afrika'da sıtma aşılarının üretimi konusunda Sanofi-GSK şirketiyle devam eden görüşmeler olduğunu söyledi.

ECOWAS Komisyonu Başkanı Dr. Jean-Claude Kassi Brou da bölgede halk arasında sağlık sorunlarının çok olduğunu ve vatandaşların beklentilerinin çok yüksek olduğunu gözlemlediğini ifade etti.

AA / Adam Abu - Son Dakika Haberleri

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