ECOWAS heyeti, Gine'de alıkonulan Alpha Conde ile görüştü

Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) heyeti, darbe sonrası Gine'ye yaptıkları ziyarette askerler tarafından alıkonulan Alpha Conde ile görüştü.

ECOWAS Komisyonu Başkanı Jean-Claude Kassi Brou, ziyarete ilişkin yaptığı kısa açıklamada, askeri cunta Ulusal Birlik ve Kalkınma Komitesi (CNRD) ve cunta lideri Mamady Doumbouya ile görüştüklerini söyledi.

CNRD ile görüşmenin oldukça verimli ve pozitif geçtiğini kaydeden Brou, aynı zamanda cunta tarafından alı konulan Conde'yi ziyaret ettiklerini ve durumunun iyi olduğunu belirtti.

Gine'yi ziyaret eden ECOWAS heyetinde Gana, Togo, Burkina Faso ve Nijerya Dışişleri Bakanları yer aldı.

ECOWAS ve Afrika Birliği Barış ve Güvenlik Konseyi, 5 Eylül'de yapılan askeri darbe sonrası Gine'nin üyeliğini askıya almıştı.

Askeri darbe

Gine'nin başkenti Konakri'de Cumhurbaşkanlığı Sarayı Sekoutoureya ve idari binaların bulunduğu Kaloum bölgesinde 5 Eylül'de silah sesleri duyulmuştu. Olaydan birkaç saat sonra, Özel Kuvvetler Birliklerinin (GFS) başındaki Yarbay Doumbouya yönetime el koyduklarını açıklamıştı.

Doumbouya, ülkedeki kötü gidişat nedeniyle yönetime el koyduklarını ve Ulusal Birlik ve Kalkınma Komitesini (CNRD) kurduklarını duyurmuştu.

Hükümet, anayasa ve kamu kurumlarının feshedildiğini kaydeden Doumbouya, Cumhurbaşkanı Conde'nin güvenli bir yerde tutulduğunu dile getirmişti.