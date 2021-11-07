ECOWAS güreş şampiyonu Senegal oldu

Senegal'de yapılan 9'uncu Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) ülkeleri geleneksel güreş turnuvasının kazananı Senegal oldu.

Başkent Dakar'ın Pikine banliyösündeki Ulusal Arena'daki turnuvanın finalinde Senegal ve Nijer karşılaştı.

Final maçında rakibi Nijer'i 4-1 alt eden Senegal turnuvanın galibi olurken Burkina Faso'yu 5-0 yenen Nijerya ise bronz madalya kazandı.

Senegal, son galibiyetle 9'uncu kez düzenlenen turnuvada 8 kez şampiyonluk elde etmiş oldu.

ECOWAS üyesi Benin, Burkina Faso, Fildişi Sahili, Gambiya, Gine Bissau, Gana, Nijer, Nijerya, Senegal ve Sierra Leone'nin yarıştığı turnuva 4 Kasım'da başladı.

Turnuvaya askeri darbeler sonrası ECOWAS üyelikleri askıya alınan Mali ve Gine ise katılmadı.

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