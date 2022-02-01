ECOWAS, Gine Bissau'da yaşananları "darbe girişimi" diye niteledi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

ECOWAS, Gine Bissau'da yaşananları "darbe girişimi" diye niteledi

AA, Fatma Esma Arslan - Güncel
 - Güncelleme:
ECOWAS, Gine Bissau'da yaşananları

Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS), Gine Bissau'da yaşananları yakından takip ettiklerini belirterek olayı "darbe girişimi" olarak değerlendirdi.

Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS), Gine Bissau'da yaşananları yakından takip ettiklerini belirterek olayı "darbe girişimi" olarak değerlendirdi.

ECOWAS'tan yapılan yazılı açıklamada, Gine Bissau'da silah seslerinin duyulmasıyla başlayan süreci endişeyle izledikleri belirtildi.

ECOWAS'ın tüm darbe girişimlerini kınadığı kaydedilen açıklamada, Cumhurbaşkanı Umaro Sissoco Embalo'nun fiziksel bütünlüğünden askerin sorumlu olduğu bildirildi.

Açıklamada, askere "kışlana dön" çağrısı da yapıldı.

Gine Bissau'nun başkenti Bissau'da Cumhurbaşkanı Embalo'nun kabine toplantısı yaptığı sırada Cumhurbaşkanlığı Sarayı etrafında silah sesleri duyulmuştu.

AA / Fatma Esma Arslan - Güncel

Darbe Girişimi, Batı Afrika, Darbe, Gine, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title