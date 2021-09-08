ECOWAS, darbe sonrası Gine'nin üyeliğini askıya aldı

Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS), Gine'nin üyeliğini 5 Eylül'de yapılan darbe sonrasında askıya aldı.

Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS), Gine'nin üyeliğini 5 Eylül'de yapılan darbe sonrasında askıya aldı.

ECOWAS ülkelerinin liderleri, Gine'deki darbe sonrası acil gündemle çevrim içi toplandı.

ECOWAS'tan yapılan açıklamada, ülkede tekrar anayasal düzenin tesis edilmesi ve alıkonulan Cumhurbaşkanı Alpha Conde'nin derhal serbest bırakılması çağrısında bulunuldu.

Gine'nin üyeliğinin de askıya alındığı belirtilen açıklamada, yarın bu ülkeye bir arabulucu heyetin yollanacağı kaydedildi.

Heyetin temasları sonrasında Gine'nin birlik içindeki pozisyonunun tekrar değerlendirileceği belirtildi.

Askeri darbe

Gine'nin başkenti Konakri'de Cumhurbaşkanlığı Sarayı Sekoutoureya ve idari binaların bulunduğu Kaloum bölgesinde 5 Eylül'de silah sesleri duyulmuştu.

Olaydan birkaç saat sonra, Özel Kuvvetler Birliklerinin (GFS) başındaki Yarbay Doumbouya yönetime el koyduklarını açıklamıştı.

Doumbouya, ülkedeki kötü gidişat nedeniyle yönetime el koyduklarını ve Ulusal Birlik ve Kalkınma Komitesini (CNRD) kurduklarını duyurmuştu.

Hükümetin, anayasanın, kamu kurumlarının feshedildiğini kaydeden Doumbouya, Cumhurbaşkanı Conde'nin güvenli bir yerde tutulduğunu dile getirmişti.

Conde'nin hala nerede, hangi şartlarda tutulduğu bilinmiyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatma Esma Arslan