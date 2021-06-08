Ecosf-Btbu Ortak Eğitim Merkezi Tarafından "Düşük Karbonlu Kalkınma ve Yeni Enerji Araçları" Konulu Bir Eğitim Programı Düzenlenecek
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Ecosf-Btbu Ortak Eğitim Merkezi Tarafından "Düşük Karbonlu Kalkınma ve Yeni Enerji Araçları" Konulu Bir Eğitim Programı Düzenlenecek

Ecosf-Btbu Ortak Eğitim Merkezi Tarafından 'Düşük Karbonlu Kalkınma ve Yeni Enerji Araçları' Konulu Bir Eğitim Programı Düzenlenecek
Habermetre - Haberler | Toplum

Ekonomik İşbirliği Teşkilatı-Bilim Vakfı (ECOSF) ve Pekin Teknoloji ve İşletme Üniversitesi (BTBU) Ortak Eğitim Merkezi tarafından "Düşük Karbonlu Kalkınma ve Yeni Enerji Araçları" başlıklı çevrim içi bir eğitim programı düzenlenecektir.

Ekonomik İşbirliği Teşkilatı-Bilim Vakfı (ECOSF) ve Pekin Teknoloji ve İşletme Üniversitesi (BTBU) Ortak Eğitim Merkezi tarafından "Düşük Karbonlu Kalkınma ve Yeni Enerji Araçları" başlıklı çevrim içi bir eğitim programı düzenlenecektir. Söz konusu eğitim programı kapsamında, düşük karbona geçiş için uygulanabilir seçenekler, en iyi uygulama örnekleri, başarı öyküleri, düşük karbonlu kalkınmayı teşvik eden politika ve programların uygulanmasındaki engeller ve ülkeler arasında temiz enerji, şarj istasyonu ve yeni enerji araçları alanlarında potansiyel işbirlikleri gibi konu başlıkları ele alınacaktır.

İlgili eğitim programına 20 Haziran 2021 tarihine kadar http://ecosf. org/training. aspx adresinden kayıt yapılabilmekte ve programın ayrıntılarına aynı link üzerinden erişilebilmektedir.

Kaynak: Habermetre

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Ecosf-Btbu Ortak Eğitim Merkezi Tarafından "Düşük Karbonlu Kalkınma ve Yeni Enerji Araçları" Konulu Bir Eğitim Programı Düzenlenecek - Haberler
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