Ecosf-Btbu Ortak Eğitim Merkezi Tarafından "Düşük Karbonlu Kalkınma ve Yeni Enerji Araçları" Konulu Bir Eğitim Programı Düzenlenecek

Ekonomik İşbirliği Teşkilatı-Bilim Vakfı (ECOSF) ve Pekin Teknoloji ve İşletme Üniversitesi (BTBU) Ortak Eğitim Merkezi tarafından "Düşük Karbonlu Kalkınma ve Yeni Enerji Araçları" başlıklı çevrim içi bir eğitim programı düzenlenecektir.