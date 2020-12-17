Economist dergisi, Malavi'yi "yılın ülkesi" seçti

İngiltere merkezli Economist dergisi, yaşanan demokratik değişimden ötürü Malavi'yi 2020 "yılının ülkesi" seçti.

Economist dergisi, Malavi Anayasa Mahkemesinin geçen yıl yapılan seçimde hile olduğunu tespitinin ardından seçimleri yenileme kararı almasının ve bu yıl yapılan seçimleri muhalif liderin kazanmasının, ülkenin ödülü hak etmesinin nedeni olduğunu belirtti.

Dergi, "Bu yılın ödülü Afrika'nın güneyindeki bir ülkeye gidiyor. Düşünce kuruluşu Freedom House'a göre, demokrasi ve insan haklarına saygı yeni tip koronavirüs salgınının başlamasından bu yana 80 ülkede geriledi. Ancak gelişme yaşanan tek ülke Malavi'ydi." ifadelerini kullandı.

Şaibeli seçimlerin ardından sokaklara dökülen Malavi halkına övgüde bulunan dergi, "Malavi halen fakir ancak Malavi'nin insanları vatandaş, tebaa değil." değerlendirmesinde bulundu.

Malavi'de haziran ayındaki başkanlık seçimini 65 yaşındaki ana muhalefet Malavi Kongre Partisi (MCP) adayı Lazarus Chakwera, oyların yüzde 58,6'sını alarak kazanmıştı.

Malavi Anayasa Mahkemesi, 21 Mayıs 2019'da düzenlenen devlet başkanlığı seçimini, "yaygın biçimde yolsuzluk yapıldığı" gerekçesiyle iptal etmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tufan Aktaş