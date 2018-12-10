Ecj: Birleşik Krallık Tek Taraflı Bir Şekilde Brexit Sürecinden Çekilebilir

– Avrupa Adalet Mahkemesi (ECJ) Birleşik Krallık'ın, diğer 27 Avrupa Birliği (AB) üyelerinin onayı olmadan Brexit sürecinden çekilebileceğini duyurdu.

ECJ'nin resmi Twitter hesabında paylaşılan belgelerde, Birleşik Krallık'ın talep ettiği takdirde tek taraflı olarak Brexit sürecinden çekilebileceği vurgulandı.

Birleşik Krallık genelinde Brexit karşıtı birtakım politikacıların, istenildiği takdirde Birleşik Krallık'ın Brexit sürecinden tek taraflı bir şekilde çekilebilmesi gerektiğini savunmuş fakat söz konusu talep Birleşik Krallık yönetimi ve AB tarafından reddedilmişti. ECJ'den bir yetkili de geçen hafta yaptığı açıklamada, Birleşik Krallık'ın Brexit sürecinden istediği zaman çekilebilmesi gerektiği fikrine katıldığını söylemişti.

Brexit anlaşmasını desteklemeyen birçok yetkili, Birleşik Krallık Başbakanı Theresa May'in Brexit planının Avam Kamarası'nda oylanmasından bir gün önce verilen kararın, söz konusu anlaşmanın tamamen iptal edilmesi ve hatta ikinci bir Brexit referandumu yapılması konusundaki şanslarını arttırdığını düşünüyor. Brexit karşıtı yetkililer ayrıca söz konusu kararın Avam Kamarası'ndaki bakanlara May'in planı ve AB ile hiç anlaşma gerçekleşmemesi seçeneklerinin yanında başka seçenekler olduğunu da göstereceğini umuyor.

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