Ecinni: Tılsımlı Mezar Filmi

Yönetmen koltuğunda Mehmet Sağlam’ın oturduğu “Ecinni” film">filminin devam halkası olan “Ecinni: Tılsımlı Mezar”da, Osmanlı’dan kalma 400 yıllık bir köyde yaşanan olaylar konu ediliyor.



Yönetmen: Mehmet Sağlam

Senaryo: Mehmet Sağlam

Oyuncular: Önem Pişkin, Berkay Berkman, Elis Büşra Kılıç, Aslı Şimşek, Batuhan Zeybek

Filmin Türü: Korku

Orijinal Adı: Ecinni: Tılsımlı Mezar

Yapımcı Firma: Sağlam Film

Yapım Yılı: 2019

Yapım Ülkesi: Türkiye

Orijinal Dili: Türkçe

Dağıtıcı Firma: Bir Film

Vizyon Tarihi: 19.07.2019

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Kaynak: InterSinema.com