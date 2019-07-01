Ecinni: Tılsımlı Mezar Filmi
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Yönetmen koltuğunda Mehmet Sağlam’ın oturduğu “Ecinni” film">filminin devam halkası olan “Ecinni: Tılsımlı Mezar”da, Osmanlı’dan kalma 400 yıllık bir köyde yaşanan olaylar konu ediliyor.
Yönetmen: Mehmet Sağlam
Senaryo: Mehmet Sağlam
Oyuncular: Önem Pişkin, Berkay Berkman, Elis Büşra Kılıç, Aslı Şimşek, Batuhan Zeybek
Filmin Türü: Korku
Orijinal Adı: Ecinni: Tılsımlı Mezar
Yapımcı Firma: Sağlam Film
Yapım Yılı: 2019
Yapım Ülkesi: Türkiye
Orijinal Dili: Türkçe
Dağıtıcı Firma: Bir Film
Vizyon Tarihi: 19.07.2019
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Kaynak: InterSinema.com
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