Echtra Games, Torchlight 3 üzerindeki çalışmalarını bitirme kararı aldı
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Echtra Games, Torchlight 3 üzerindeki çalışmalarını bitirme kararı aldı

Echtra Games, Torchlight 3 üzerindeki çalışmalarını bitirme kararı aldı
Haberler.com / Şimal Güdüm - Haberler | Gamegar

Geliştirici firma olan Echtra Games, aksiyon rol yapma oyunu Torclight 3 üzerindeki çalışmalarını noktaladı.

Echtra Gamesaksiyon rol yapma oyunu olan Torclight 3 alanındaki katkılarına ara verdiğini açıkladı. Echtra Games'in yeni projelere yönelmesi bekleniyor.

Torclight 3, IP sahibi Perfect World Entertainment'a geri dönüldü ve Perfect Word Entertainment'ın bundan sonra Torclight 3 için nasıl bir plan program yapılacağı henüz netlik kazanmış değil.

Echtra Games, Torchlight 3 için en son ilkbahar güncellemesini sundu ve belirtiline göre bu güncelleme birçok hatayı yeniden onardı ve performans iyileştirmeleri getirdi.

Echtra Games 2016'da ilk iki Diablo oyununda ve Torchlight serisinin tüm oyunlarında görev almış Max Schaefer tarafından kuruldu ve şuana kadar sadece Torchligt 3'ün çıkışını gerçekleştirdiler.

Echtra Games, Zynga'nın mobildeki bazı marka konsollar ile PC'ye getirmeye yardımcı olacak ve Zynga stüdyosu NaturalMotion ile beraber henüz ismi bilinmeyen yeni bir cross-platform RPG üzerinde becerilerini geliştirecek.

Gündem Editörü - Şimal Güdüm
Şimal Güdüm
Gündem Editörü
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