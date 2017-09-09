Ecertaş: "Daha Çok Çalışacak Çalışmaların Temelini Atabilirsek İnanın Ki AK Parti'nin 50 Senesi...

AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı Melih Ecertaş, "AK Parti'nin 50 yılı garanti altına alınmışsa Türkiye'nin en az 50 senesi garanti altındadır." dedi.



Ecertaş, Manisa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nda gerçekleştirilen AK Parti Şehzadeler Gençlik Kolları 2. Olağan Kongresi'ndeki konuşmasında, dinamik bir parti olduklarını ve kongre süreçlerini önemsediklerini söyledi.



AK Parti olarak bugüne kadar bütün teşkilatlarda yaklaşık 15 bin kongre gerçekleştirdiklerini bildiren Ecertaş, "Türkiye'nin kaderiyle AK Parti'nin kaderi aynıdır" diyerek şöyle konuştu:



"Eğer biz kongrelerimizde birlik ve beraberliğimizi koruyabilirsek, eğer bu kongrelerde daha çok hizmet edecek, daha çok çalışacak çalışmaların temelini atabilirsek inanın ki AK Parti'nin 50 senesi kurtulur. AK Parti'nin 50 yılı garanti altına alınmışsa Türkiye'nin en az 50 senesi garanti altındadır. Bunun için gençler olarak Şehzadeler ilçesindeki bütün insanlara ulaşmamız lazım. Dokunmadık bir insan bırakmayacağız."



AK Parti Manisa Milletvekili Murat Baybatur da herkesin kendisine yakışan siyaseti yapması gerektiğini belirterek, "Hedefsiz siyaset olmaz her zaman söylüyorum ama biz AK Parti olarak olarak edepsiz olmayacağız. Edep içerisinde siyaset yapacağız." ifadesini kullandı.