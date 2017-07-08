Ecertaş: "15 Temmuz'u Unutturmayacağız"
AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı Melih Ecertaş, "15 Temmuz'u unutturmayacağız. Çocuklarımıza, torunlarımıza 15 Temmuz'u unutturmamak üzere ant içtik. İnşallah da unutmayacağız." dedi.
AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı Melih Ecertaş, "15 Temmuz'u unutturmayacağız. Çocuklarımıza, torunlarımıza 15 Temmuz'u unutturmamak üzere ant içtik. İnşallah da unutmayacağız." dedi.
Sivas tarihi kent meydanındaki Buruciye Medresi önünde düzenlenen, "Tarihin gölgesinde 15 Temmuz'u konuşuyoruz" adlı programda konuşan Ecertaş, 15 Temmuz'da milletin devletine sahip çıktığını söyledi. 15 Temmuz gecesi yaşananları anlatan Ecertaş, milletin polisten, askerden önce meydanlara koştuğunu belirterek, vatandaşların 'bu ülkede bir daha darbe yaptırmam' dediğini ifade etti. Gençlerin darbeyi belgesellerden bildiğine işaret eden Ecertaş, "O gece gençlerin sokağa çıkıp da tankların üstüne yürüyeceğini hiç tahmin edemediler. O gece F-16'ya, helikoptere kurşun sıkanları gördük. Bu kadar inançlı bir millet, pranga vurulmak istemiyor." diye konuştu.
AK Partinin her seferinde millete giden bir parti olduğuna dikkati çeken Ecertaş, "Son referandum sürecinde bu millet 'ben bir daha pranga istemem kardeşim' dedi. Bu millet "Bir daha yargı kararlarıyla, medya manipülasyonlarıyla hükümet düşürtmem. Bundan sonra bu millet kimi istiyorsa, yüzde 50+1 oyu kime verirse benim başkanım odur' dedi. Bu saatten sonra bu millete Allah'ın izniyle hiçbir türlü oyun sökmez." değerlendirmesinde bulundu.
AK Parti Gençlik Kolları olarak 81 ilde ve tüm ilçelerde 15 Temmuz'un haftasında bu tür programları tertip ettiklerini dile getiren Ecertaş, "15 Temmuz'u unutturmayacağız. Çocuklarımıza, torunlarımıza 15 Temmuz'u unutturmamak üzere ant içtik. İnşallah da unutmayacağız." ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a diz çöktürmek için uğraşanların olduğuna vurgu yapan Ecertaş, şunları kaydetti:
"Hepsi bir araya gelmiş, Türkiye'ye ve onun başındaki seçilmiş lidere Recep Tayyip Erdoğan'a diz çöktürmenin peşinde. Bakmayın Katar krizine veya başka bir krize bunların hepsi Recep Tayyip Erdoğan'ın çevrisini saran, bir şekilde Recep Tayyip Erdoğan'a diz çöktürmek için uğraşanlar.
Suriye'de olanlar da Katar'a yapılanlar da Mısır'da gerçekleşenler de... Ne olursa olsun bizim burada gördüğümüz bir tablo var, o da dik duran dünyadaki mazlumların umudu olan Recep Tayyip Erdoğan'ı bizim ayakta tutmamamız lazım. Allah'ın izniyle bu milletin gücü onu her zaman ayakta tuttu."
AK Parti Sivas Milletvekili Hilmi Bilgin ise 15 Temmuz'un tarihin gördüğü en büyük ihanetlerden birisi olduğunu söyledi. Bu ülkenin ekmeğini yeyip, suyunu içen, kurumlara sızan hainlerin, bu milleti kendi uçakları ve silahlarıyla vurduğunu belirten Bilgin, "Asrın ihanetini yapan FETÖ darbe girişimini hiçbir zaman unutmayacağız, unutturmayacağız." dedi.
Programa Sivas Belediye Başkan Vekili Erdal Karaca, AK Parti İl Başkanı Ziya Şahin, Merkez İlçe Başkanı Ahmet Kuzu, Kadın Kolları Başkanı Semiha Ekinci, Gençlik Kolları Başkanı Muhammet Burak Kuruçay, partililer ve vatandaşlar katıldı.
Sivas Belediyesi Mehteran Takımı tarafından konser verilirken, 15 Temmuz Milli İrade ve Demokrasi Derneği tarafından açılan fotoğraf sergisine vatandaşlar ilgi gösterdi.