Ecenaz Üçer kimdir? Ecenaz Üçer kaç yaşında, nereli? Ecenaz Üçer mesleği ne? Ecenaz Üçer Instagram hesabı var mı? Genç oyuncu Ecenaz Üçer, oyunculuğu ile olduğu kadar özel hayatıyla da gündeme geliyor. Magazin gündeminde sıkça adı konuşulmaya başlanan Ecenaz Üçer hakkında, Ecenaz Üçer kaç yaşında, nereli, Ecenaz Üçer mesleği ne, Ecenaz Üçer Instagram hesabı var mı ve Ecenaz Üçer kimdir gibi konular araştırılıyor.

Başarılı oyunculuğu ile beğeni toplayan Ecenaz Üçer, özel hayatıyla da magazin gündeminde konuşulyor. Peki, Ecenaz Üçer kimdir? Ecenaz Üçer kaç yaşında, nereli? Ecenaz Üçer mesleği ne? Ecenaz Üçer Instagram hesabı var mı? İşte, Ecenaz Üçer hakkında merak edilenler… ECENAZ ÜÇER KİMDİR? Doğum tarihi: 1998 Kaç yaşında: 23yaşında Nereli: Eskişehir Filmler: Üç Harflilerin Musallat Olduğu Büyülü Konakta Ruh Çağıran Gençlerin Hazin Hikayesi 23 yaşında olan Ecenaz Üçer, Eskişehir doğumlu. Üçer, Bilgi Üniversitesi Televizyon Haberciliği Bölümü öğrencisi. Ecenaz Üçer, b'Aşkımızın Son Tekmesi, 'Kafalar Karışık' ve 'Üç Harflilerin Musallat Olduğu Büyülü Konakta Ruh Çağıran Gençlerin Hazin Hikayesi' gibi dizi ve filmlerde rol aldı. Genç oyuncunun Aralık 2018'de Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu 'Kim Milyoner Olmak İster' adlı yarışmaya katıldığı da ortaya çıktı. ECENAZ ÜÇER INSTAGRAM HESABI VAR MI? Ecenaz Üçer, @ecenazucer hesabından paylaşımlar yapıyor. Ecenaz Üçer'in bazı paylaşımları…