Ecem Münire Dipdağ kimdir?

O Ses Türkiye sahnesinde performansıyla dikkatleri üzerine çeken Ecem Münire Dipdağ, annelik ve müziği başarıyla sürdürüyor. 3 çocuk annesi olan sanatçı, şarkılarıyla bu yaza damga vuracak.

Resmi Websitesi www.ecemdipdag.comolan Ecem Münire Dipdağ, 13 Ocak 1989 tarihinde Bitlis Tatvan'da dünyaya geldi. Sırasıyla Adapazarı Atatürk İlköğretim Okulu, Ahmet Akkoç İlköğretim Okulu ve Adapazarı Atatürk Lisesinde öğrenimlerini tamamlayan sanatçı, şarkı söylemeye çok küçük yaşta başladı.

Flüt ile değişik makamdaki şarkıları kulaktan duyma çıkarır ve büyük bir zevkle çalardı. Henüz 9 yaşındayken müzik öğretmeni ileride çok başarılı bir sanatçı olabileceğini söylemiştir. Onun sayesinde müziğe devam etti. İlk öğrendiği şarkı Türk Sanat Müziğinden "Ömrümüzün Son Demi " idi. 9 yaşındaki bir çocuktu o zaman. 32 yaşında evli ve 3 erkek çocuk annesidir. Aynı anda 2 üniversite okumaktadır. Hem Atatürk Üniversitesi AÖF Çocuk Gelişimi hem de Anadolu Üniversitesi AÖF Radyo ve Televizyon programcılığı bölümlerini aynı anda okumaktadır. Eşi Onur DİPDAĞ. 3 oğluna da eşinin ismini vermiştir ikinci isimleri olarak.

8 Ekim 2006 tarihinde tanıştıkları eşiyle 20 Mayıs 2011'de Çatalhöyük'ün bağlı olduğu Konya'nın Çumra ilçesinde evlendi. Çocuklarının isimleri Tuğra, Kayra ve Buğra 3 oğlunu dünyadaki her şeyden cok sevdiği için "Annem" şarkısının kendisinde çok büyük bir önemi var. "Oğullarıma en azından olurda ölürsem bu anlamlı şarkıyı sesimi miras bırak isterim. Sadece sesim değil, onlar için hayatımı feda etmeye her zaman hazırım. Bir çocuk bir kâinata bedeldir. İnsan olarak öncelikle insanlara değer vermeliyiz. İnsan sevgisi olmadan ne Allah sevgisi olur, ne vatan sevgisi olur, ne de hayvan sevgisi. Bundan dolayı önceliğimiz her zaman insan olmalı." diye sözlerini belirten Ecem Münire DİPDAĞ 20 Kasım 2019'da çıkarttığı 'ANNEM' adlı single parçasından ayrı olarak 5 Mart 2020 tarihinde 'ZÜMRÜDÜANKA' adlı 4 şarkılık albümünü de çıkarmıştır.

Daha öncesinde 3 Kasım 2018'de O SES TÜRKİYE de yarışmacı olarak TV ekranlarına çıkmıştır. Kendisi aynı zamanda MSG üyesi olan sanatçı müziğe ömrü boyunca devam edeceğini bunun yanında oyunculuğa da başlayacağını ve bu yaz ayında söz müziği kendisine ait olan 2 şarkısını da çıkaracağını dile getirmiştir.