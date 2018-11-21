Ecem Balcı Cinayeti Davası Sürüyor

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde ormanda gömülü halde cesedi bulunan 17 yaşındaki Ecem Balcı cinayetiyle ilgili davanın görülmesine devam edildi. Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde yaşayan 17 yaşındaki Ecem Balcı, 5 Ocak'ta evinden ayrıldıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamadı. Ailenin durumu polise bildirmesi üzerine polis ekipleri Ecem'i bulmak için arama başlatırken, Ecem'in annesi Esra Ercömert (41) bir not bırakarak Kandıra'ya bağlı Kerpe'de kayalıklardan denize atlayıp hayatına son verdi. Polis ekipleri, Esra Ercöment'in intiharının şüpheli olabileceği üzerinde durarak olayla ilgili inceleme başlatarak Ecem'in annesinin arkadaşı Süleyman K. ve akrabalarını gözaltına almıştı. Gözaltındaki Süleyman K.'nın ifadeleri üzerine ekipler, 16 Şubat gecesi Ecem'in cesedini Gölcük'e bağlı Ayvazpınar köyü Yapraklı Deresi mevkiinde gömülü halde buldu. Süleyman K. sorgusunda Ecem'i öldürerek gömdüğünü itiraf etmesi sonrasında tutuklanarak cezaevine gönderildi. Gözaltına alınan şüphelilerden N.K., Y.K., R.Ö.Y., K.A. ve İ.D. suç ve delilleri yok etme veya değiştirme suçundan adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

KATİL ZANLISI SUÇLAMALARI REDDETTİ Cinayet davası Kocaeli 7. Ağır Ceza Mahkemesinde 19 Eylül'de görülmeye başladı. İlk duruşmada polis ifadesinde Ecem Balcı'yı öldürdükten sonra ormana gömdüğünü iddia eden Süleyman K., cinayeti kendisinin işlediği yönündeki iddiaları reddetti. Süleyman K., emniyette verdiği ifadesinde polis baskısının olduğunu iddia etti. Duruşmada tutuksuz yargılanan N.K., Y.K., R.Ö.Y., K.A. ve İ.D. ise suçsuz olduklarını belirterek, cinayetle hiçbir bağlarının olmadığını ifade ettiler.

DURUŞMAYA DEVAM EDİLDİ Kocaeli 7. Ağır Ceza Mahkemesinde bugün görülmeye devam edilen duruşmaya, tutuklu sanık Süleyman Kara, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı. Davada delilleri yok etmek suçundan tutuksuz yargılanan sanıklardan İ.D.'nin oğlu ve Ecem Balcı'nın arkadaşı olduğu iddia edilen M.E.D. tanık olarak dinlendi. İfadesinde cinayet ile ilgili hiçbir alakasının olmadığını belirten M.E.D., "Cinayet olayı hakkında benim hiçbir bilgim yok. Bana babamın simkart vermesi konusu da söz konusu değildir. Kendisi de böyle bir işin içinde olsa getirip bana vermezdi. Oysa kendisi İzmir'den Elazığ'a biletini iptal edip sim kartı teslim etmiştir. Ecem benim çok yakın arkadaşımdı. Geçen sene yaz aylarında onunla telefonlarımızı değiştirdik. Olaydan sonra arkadaşlarımızı telefonlarımızı değiştirdiğimizi bildikleri için benden IMEI numarası istediler. Kendisinin ölüm haberini duyduktan sonra telefonu götürüp polis ekiplerine verdim" diye konuştu.

SÜLEYMAN K.'NİN EŞİ TANIK OLMADI Daha sonra tanık olarak duruşma salonuna alınan Süleyman K.'nin eşi E.K. ise tanık olmak istemediğini belirtti. E.K. daha sonra isteğinin mahkeme heyeti tarafından kabul edilmesinin ardından duruşma salonundan çıkartıldı. Duruşma 19 Ocak 2019 tarihine ertelendi Mahkeme heyeti tarafından Süleyman K.'nin tutukluk halinin devamına karar vererek, dosyadaki eksikliklerin tamamlanması ve Ecem Balcı'nın kuzeni A.A.'nın tanık olarak dinlenmesi için duruşmayı 19 Ocak 2019 tarihine ertelendi.

(İHA)