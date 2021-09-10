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Ecel yolda yakaladı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Ecel yolda yakaladı

Kütahya-Tavşanlı kara yolunda seyir halindeyken kalp krizi geçirdiği düşünülen sürücü hayatını kaybetti.

Kütahya- Tavşanlı kara yolunda seyir halindeyken kalp krizi geçirdiği düşünülen sürücü hayatını kaybetti.

edinilen bilgiye göre, Kütahya'dan Tavşanlı İstikametine gelmekte olan Harun Aygün idaresindeki 06 AH 4124 plakalı otomobil Kütahya Tavşanlı Yolu 22.kilometresinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak yağmur sulama kanalına girdi. Kazayı gören yoldan geçen vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine polis ve 112 acil ekipleri sevk edildi. Kazaya intikal eden 112 ekipleri araç içinde bulunan sürücü Harun Aygün'nün araç içerisinde hayatını kaybettiği tespit ettiler. Kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği tahmin edilen sürücü Hakan Aygün'ün naaşı otopsi işlemleri için KSBÜ Evliya Çelebi Hastanesi morguna kaldırıldı. - KÜTAHYA

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