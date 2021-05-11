Ecel kaldırımdaki duvarın gölgesinde otururken yakaladı

Ecel kaldırımdaki duvarın gölgesinde otururken yakaladı Kaldırımdaki duvarın gölgesinde oturan adam, otomobilin çarpması sonucu feci şekilde can verdi Antalya'da sürücünün kontrolünü yitirdiği otomobil, kaldırımdaki duvarın gölgesinde oturan adama çarptı.

Ecel kaldırımdaki duvarın gölgesinde otururken yakaladı

Kaldırımdaki duvarın gölgesinde oturan adam, otomobilin çarpması sonucu feci şekilde can verdi

ANTALYA - Antalya'da sürücünün kontrolünü yitirdiği otomobil, kaldırımdaki duvarın gölgesinde oturan adama çarptı.Talihsiz adam duvarla otomobil arasında sıkışarak feci şekilde can verdi. Kaza sonrası otomobil sürücüsü ise gözaltına alındı.

Kaza, Kepez ilçesi Mehmet Atay Caddesi üzerinde saat 15.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir akaryakıt istasyonunda çalıştığı öğrenilen 07 ADE 615 plakalı otomobilin sürücüsü Sevinç K. Ç. (32), kavşakta virajı döndüğü sırada direksiyon hakimiyetini kaybederek kaldırıma çıktı, bu sırada kaldırımdaki duvarın gölgesinde oturan Abdullah Tezel'e çarptı. Otomobil ile duvar arasında sıkışan Tezel, feci şekilde can verdi. Kepez Polis Merkez Amirliği yakınında gerçekleşen kaza sonrası olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza sonrası otomobil sürücüsü Sevinç K. Ç. ekipler tarafından gözaltına alınırken, Tezel'in cenazesi savcı incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SUAT METİN