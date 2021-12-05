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Hastane bahçesindeki bankta bir kişinin cansız bedeni bulundu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Hastane bahçesindeki bankta bir kişinin cansız bedeni bulundu Aydın'ın Efeler ilçesinde bir kişi sabah saatlerinde hastane bahçesindeki bir bankta ölü olarak bulundu.

EFELER, AYDIN (İHA) - Hastane bahçesindeki bankta bir kişinin cansız bedeni bulundu

AYDIN - Aydın'ın Efeler ilçesinde bir kişi sabah saatlerinde hastane bahçesindeki bir bankta ölü olarak bulundu.

Olay sabah 09.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aydın Devlet Hastanesi Acil Giriş'in bahçesinde bulunan bankta bir erkek şahsın hareketsiz şekilde durduğunu gören vatandaşlar hemen hastane görevlilerine haber verdi. Sağlık görevlileri bankta bulunan adamın hayatını kaybettiğini tespit ederek, hemen polis ekiplerine haber verdi. Polis ekipleri olay yerine gelerek bölgeyi güvenlik şeridi ile kapatarak önlem aldı. Olay yeri ve savcılık incelemesinin ardından erkek şahsın cansız bedeni sedye ile hastane morguna kaldırıldı. Bimekan şahıslardan olduğu iddia edilen ve ismi öğrenilemeyen erkek şahsın kesin ölüm nedeninin yapılacak olan otopsinin ardından belli olacağı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Hastane bahçesindeki bankta bir kişinin cansız bedeni bulundu

Hastane bahçesindeki bankta bir kişinin cansız bedeni bulundu

Hastane bahçesindeki bankta bir kişinin cansız bedeni bulundu

Hastane bahçesindeki bankta bir kişinin cansız bedeni bulundu

Hastane bahçesindeki bankta bir kişinin cansız bedeni bulundu

Hastane bahçesindeki bankta bir kişinin cansız bedeni bulundu

Hastane bahçesindeki bankta bir kişinin cansız bedeni bulundu

Hastane bahçesindeki bankta bir kişinin cansız bedeni bulundu

Hastane bahçesindeki bankta bir kişinin cansız bedeni bulundu

Hastane bahçesindeki bankta bir kişinin cansız bedeni bulundu

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