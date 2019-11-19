Eceabatlı Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı
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Eceabatlı Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı

Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde hayatını kaybeden Kıbrıs Barış Harekatı gazisi İsmail Karaoğlu'nun cenazesi toprağa verildi.

19.11.2019 13:14 | Son Güncelleme: 19.11.2019 13:14
Eceabatlı Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı

'nin ilçesinde hayatını kaybeden Barış Harekatı gazisi İsmail Karaoğlu'nun cenazesi toprağa verildi.


Karaoğlu için Eceabat'ta resmi tören düzenlendi.


İsmail Karaoğlu'nun naaşı, Eceabat Merkez Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından ilçe mezarlığında defnedildi.


Törene, Vali Orhan Tavlı, Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Levent Kerim Uça, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Eceabat Kaymakamı Hasan Ongu, İl Jandarma Komutanı Albay Emrullah Büyük, protokol üyeleri, siyasi partilerin temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA
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