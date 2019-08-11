Eceabat'ta orman yangını (1)

11.08.2019 00:22

Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Behramlı köyünün üst kesimlerinde kalan ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve AFAD ekipleriyle çok sayıda arazöz sevk edildi.

Orman Bölge Müdürü Refik Ulusoy, yangın alanına intikal eden ekiplerin çalışmaya başladığını bildirdi.

Kaynak: AA