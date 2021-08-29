Ece Üner kimdir? Ece Üner ile Susma programının sunucusu Ece Üner kaç yaşında, aslen nerelidir? Ece Üner evli mi, yaşı kaç? Ece Üner Instagram adresi!

Ece Üner kimdir? Geçtiğimiz günlerde Kanal D'ye transfer olan ve Ece Üner ile Susma programının sunuculuğunu yapan Ece Üner, programdaki başarısının ardından internette son dönemde merak edilmektedir. Peki, Ece Üner kimdir? Ece Üner ile Susma programının sunucusu Ece Üner kaç yaşında, aslen nerelidir? Ece Üner evli mi, yaşı kaç?

Ece Üner, Kanal D'de yayınlanan Ece Üner ile Susma programındaki konuların ardından vatandaşlar tarafından merak edilmektedir. Vatandaşlar Ece Üner ile ilgili internette en çok "Ece Üner kimdir? Ece Üner ile Susma programının sunucusu Ece Üner kaç yaşında, aslen nerelidir? Ece Üner evli mi, yaşı kaç?" sorularını araştırmaktadır. Ece Üner ile ilgili detaylı bilgilere ve biyografisine haberimizden ulaşabilirsiniz.

ECE ÜNER KİMDİR?

Ece Üner 1981'de İstanbul'da doğdu. Türk sunucu ve habercidir. Uzun bir süre CNN Türk'te çalıştıktan sonra Habertürk'e geçmiştir. Günümüzde Habertürk'te Enine Boyuna isimli programı hazırlayıp sunmaktadır. Bir dönem CNN Türk'te genel müdürlük yapan Dinç Üner'in kızıdır. Liseyi Koç Özel Lisesi'nde bitirdikten sonra Koç Üniversitesi Sosyoloji bölümü mezun oldu. Paris'te Sorbonne Üniversitesi'nde Fransızca dil eğitimi, Brüksel'de ise Avrupa Birliği konusunda eğitim aldı. Üner, kariyerine Avrupa Birliği muhabiri olarak başladı. Bir süre NTV'de çalıştıktan sonra 2006'da, CNN Türk'ün spor servisinde çalıştı ve haftasonu spor haberlerini sundu.

Mart 2007'de CNN Türk'te Orkun Yazgan ile birlikte Yeni Gün isimli haber programını sunmaya başladı. Ağustos 2009'da Habertürk'ye geçti. 2010'da Olduğu Gibi adlı tartışma programını, 2011'de ise Akşam Raporu isimli haber programını sunmaya başladı. 2012'den beri Enine Boyuna programını sunmaya başlayan Ece Üner, Jülide Ateş'in Show Ana Haber spikerliğini bırakmasının ardından Ece Üner, 8 Ocak 2018'de tekrar bu görevi devraldı. 3,5 yıl görev yaptığı Show TV Ana Haber'den 26 Haziran 2021 tarihinde istifa etti. Reality bir program sunmak üzere Kanal D ile anlaştı. Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

Ece Üner çok iyi derecede İngilizce ve Fransızca bilmektedir. Ayrıca Medya Ekonomisi, Dünya Medyası, Medya Tarihi ve Küresel İletişim üzerine yazıları ve tezleri bulunmaktadır.

12 yıl atletizmle uğraşan Üner'in, 1500, 3000 ve 5000 metrelerde İstanbul ve Türkiye dereceleri bulunmaktadır. Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

Sosyal medya platformu Instagram'da @ozgeeceuner kullanıcı adıyla yer alan Ece Üner'in, 81 bin takipçisi bulunmaktadır.