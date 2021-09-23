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"Ece Üner ile Susma" da duygusal anlar

Hürriyet - Haberler | Magazin

Ece Üner ile Susma'ya katılan 55 yaşındaki Fatma Akın, 6 yıl birlikte olduğu ve evlenme planları kurduğu Eray tarafından 6 milyon lira dolandırıldığını iddia ederek programa başvurmuştu.

Ece Üner ile Susma'ya katılan 55 yaşındaki Fatma Akın, 6 yıl birlikte olduğu ve evlenme planları kurduğu Eray tarafından 6 milyon lira dolandırıldığını iddia ederek programa başvurmuştu. Hakkında dolandırıcılık suçundan arama kararı bulunan Eray'ın başka mağdurları da ortaya çıkmıştı.

STÜDYODA DUYGUSAL ANLAR

Program ekibi, Eray yüzünden ailesiyle arasının açıldığını söyleyen Fatma Akın'a büyük bir sürpriz yaptı. Akın, 4 yıldır görüşmediği ablası Emine'yi stüdyoda karşısında görünce gözyaşlarına boğuldu.

ECE ÜNER GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

İki kardeşin duygusal kavuşması herkesi hüzünlendirdi. Deneyimli haber ci Ece Üner de bu duygusal anlar karşısında gözyaşlarını tutamadı.

Uzman psikiyatrist Prof. Dr. Tanju Sürmeli ve Av. Mustafa Tırtır'ın da danışman olarak yer aldığı "Ece Üner ile Susma", hafta içi her gün saat 16.00'da canlı yayınla Kanal D'de...

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Haber: 'Ece Üner ile Susma' da duygusal anlar - Haberler Magazin
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