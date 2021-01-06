Ece Sükan okul arkadaşıyla buluştu
06.01.2021 09:05 | Son Güncelleme: 06.01.2021 09:09
Mekanların kapalı olmasından dolayı aldığı kahveyi Bebek'teki Türkan Sabancı Parkı'nda içen Sükan, arkadaşıyla uzun süre sohbet etti.
Mekanların kapalı olmasından dolayı aldığı kahveyi Bebek'teki Türkan Sabancı Parkı'nda içen Sükan, arkadaşıyla uzun süre sohbet etti.
Ünlü oyuncu, muhabirlerin sorularını "Ankara'dan okul arkadaşım geldi. Eskileri konuşuyoruz. Bugün röportaj yapmayalım, başka zaman uzun uzun konuşuruz" diyerek yanıtsız bıraktı.
Kaynak: Hürriyet