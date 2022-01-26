Ece Su Uçkan formunu spora borçlu - Haberler Magazin
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Ece Su Uçkan formunu spora borçlu

Ece Su Uçkan formunu spora borçlu

Ünlü model ve oyuncu Ece Su Uçkan, formunu spora borçlu olduğunu söyledi. Senaryoları değerlendirme aşamasında olan Uçkan, sıkı bir idman yaparak, formunu koruyor

Ece Su Uçkan, formunu spora borçlu olduğunu söyledi. Ünlü model ve oyuncu, haftanın dört günü Göker Murat Dönmez'in sahibi olduğu Bodyography Studio'ya giderek, spor yapıyor.

Gelen senaryoları değerlendirme aşamasında olan Uçkan, sıkı bir idman yaparak, formunu koruyor. İdmanını hiç aksatmayan oyuncu ve model, aynı zamanda antrenör olan Dönmez'in programına harfiyen uyuyor.

Ece Su Uçkan formunu spora borçlu

Ece Su Uçkan formunu spora borçlu

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