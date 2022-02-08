Ece Sitesi çözüme kavuştu

BAĞCILAR, İSTANBUL (Bültenler) - Daire ve dükkan sahipleri ile bir araya gelen Bağcılar Belediye Başkanı Çağırıcı, ÇevreŞehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'yla yapılan görüşmeler sonucunda toplam 11.400 metrekarelik alanı yüzde 60'ı peyzaj ve otopark olmak üzere modern bir yaşam alanına dönüştüreceklerini söyledi.

Başkan Çağırıcı, kentsel dönüşümde olmazsa olmazlarının yerinde dönüşüm olduğunu belirterek, "Mevcut mülk sahiplerinin yeni dairelerine kavuşması için 2 yıl kira desteği ile birlikte yapılacak artı ödemeye 15 yıl ödeme kolaylığı sağlanacak. Ayrıca dikey yapılaşmadan kaçınarak neredeyse aynı yoğunlukta sosyal bir projeyi hayata geçirmiş olacağız." dedi.

Davullu zurnalı halaylarla yaptığı yıkımlar ile kentsel dönüşüm projelerini gerçekleştiren Bağcılar Belediyesi yeni bir projeye daha imza atıyor. İlçede riskli alan ilan edilen noktalardan biri olan Yenimahalle'deki Ece Sitesi sakinleri, Belediye Başkanlık Konferans Salonu'nda Başkan Lokman Çağırıcı ile bir araya geldi.Çağırıcı, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Bağcılar Belediyesi Kentsel Tasarım Müdürlüğü koordinasyonu ile yürütülen projeye ilişkin yapılacak olan dairelerin büyüklükleri, kat sayıları, mimari proje örnekleri ve benzeri detayları anlattı.

Yeni projenin yüzde 60'ı peyzaj ve otopark

Başkan Çağırıcı, deprem riski taşıyan 327 bağımsız birimin yer aldığı Ece Sitesi ve çevresindeki toplam 11.400 metrekarelik bölgenin kentsel dönüşüm alanına alındığını belirterek, proje alanın yüzde 60'ı peyzaj ve otopark olmak üzere modern bir yaşam alanına dönüştüreceklerini söyledi.

Kentsel dönüşümde olmazsa olmazlarının yerinde dönüşüm olduğunu kaydeden Çağırıcı şöyle devam etti:"Mevcut mülk sahiplerinin yeni dairelerine kavuşması için 2 yıl kira desteği ile birlikte yapılacak artı ödemeye 15 yıl ödeme kolaylığı sağlanacak. Ayrıca dikey yapılaşmadan kaçınarak neredeyse aynı yoğunlukta sosyal bir projeyi hayata geçirmiş olacağız."

Huzurlu bir yaşam sizi bekliyor

Ece Sitesi sakinlerinin kaliteli bir yaşam alanına sahip olacağını belirten Çağırıcı, "Çok güzel bir konumda yeni ve güvenilir evlerinizde inşallah huzurlu bir yaşam sizi bekliyor. Siz değerli hemşehrilerime şimdiden hayırlı olsun diyorum" dedi. Uygun maliyetle evlerine kavuşacak olan vatandaşlar, emeği geçenlere teşekkür etti. Yakın zamanda hayata geçirilmesi beklenen projede; 6 katlı 9 bloktan oluşan toplam 380 adet bağımsız birim inşa edilecek.

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