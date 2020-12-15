ECE SEÇKİN'İN YILBAŞI KURALI
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ECE SEÇKİN'İN YILBAŞI KURALI

15.12.2020 13:12 | Son Güncelleme: 15.12.2020 13:16
ECE SEÇKİN'İN YILBAŞI KURALI

Ece Seçkin, yeni yıl hazırlıklarını erkenden tamamlayarak evinde çektiği fotoğrafları sosyal medyadan yayınlandı. Şarkıcı, "Bu evde pijamayla karantina geçirmek tehlikeli ve yasaktır" esprisiyle yorum yağmuruna tutuldu

Yılbaşı gecesi PUBG işbirliğiyle gerçekleşecek olan online konserine hazırlanan Ece Seçkin, yeni yıl hazırlıklarını da erkenden tamamlayarak evinde çektiği fotoğraflarla sosyal medyada binlerce beğeni aldı.

Kaynak: Snob Magazin

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