Ece Seçkin'in yeni imajı şaşırttı!

24.12.2019 15:41 | Son Güncelleme: 24.12.2019 15:41

Paylaşım yaptığı fotoğrafta süslenmiş yılbaşı ağacının yanında poz veren güzel sanatçı Ece Seçkin, fotoğrafın altına, "Sonunda pembe saçlarıma geri döndüm, çok mutluyum." notunu düştü.

Yeni yıla pembe saçlarıyla girecek olan Ece Seçkin'in bu tarzı sosyal medyada da yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu.



