Ece Seçkin, Derya Uluğ ve Merve Özbey Fenerbahçe'nin Forma Kampanyasına Destek Verdi

Ali Koç'un Fenerbahçe Spor Kulübü başkanı seçimesiyle büyük mutluluk yaşayan sanatçı, forma satışlarını artırmak için başlatılan kampanyaya destek verdi.

KONSERİNDE FORMA DAĞITACAK

Twitter hesabından kampanyaya destek veren Seçkin, "Sevgili Fenerbahçe'li arkadaşlarım. 22 Haziran günü Kırklareli Çilek Festivali'ndeki konserimde forma dağıtmaya başlayacağım. Tüm Fenerbahçe'li sanatçı arkadaşlarımın da kampanyaya destek vereceğine inanıyorum. Sizi seviyorum." dedi.

"ECE'NİN 5 FAZLASINI YAPIYORUM"

Ece Seçkin'e ilk yanıt Derya Uluğ'dan geldi. Uluğ:" Gördüm , arttırıyorum. Ece Seçkin kaç forma dağıttıysa 29 Haziran Antalya Finike Festivali'nde 5 fazlasını dağıtıyorum. " sözleriyle Ece Seçkin'e meydan okudu.Forma dağıtma yarışına sanatçı Merve Özbey de katıldı. Merve Özbey :" Siz yaparsınız da ben yapamaz mıyım? Topu göğüsledim. 15 Haziran Avşa konserimde ben de Fenerbahçe'm için forma dağıtıyorum." sözleriyle kampanyaya destek verdi.

"KRALİÇE ECE SEÇKİN"

Ece Seçkin'in sosyal medyadaki bu hareketi, Fenerbahçe Spor Kulübü'nün taraftar sayfaları tarafından da desteklendi ve sanatçı için : '' Kraliçe Ece Seçkin'den forma kampanyasına destek. Seviyoruz seni. '' yorumları yapıldı.