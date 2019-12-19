Ece Seçkin'den erken yeni yıl kutlaması

19.12.2019 09:36 | Son Güncelleme: 19.12.2019 09:36

Pop müziğin sevilen isimlerinden Ece Seçkin, yeni yıl kutlamaları kapsamında 21 Aralık Cumartesi akşamı Trump Cadde'de sevenleriyle buluşacak.

Genç şarkıcı Ece Seçkin, Trump Alışveriş Merkezi'nin teras katında yer alan Trump Cadde'de erken yılbaşı konseri verecek. 21 Aralık Cumartesi akşamı saat 19: 00'da hayranlarıyla buluşacak olan Ece Seçkin, en sevilen şarkılarını iki saat boyunca Trump Cadde ziyaretçileri için seslendirecek. Konsere müzik severler ücretsiz katılabilecek.

Kaynak: DHA